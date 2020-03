Głogów: Wstrzymane przyjęcia na oddziale wewnętrznym! Już 23 pracowników szpitala na kwarantannie

Tym samym szpital musi wstrzymać planowe oraz nagłe przyjęcia na oddział wewnętrzny. Nie ma bowiem wystarczającej liczby personelu, by kontynuować pracę oddziału.

17 pracowników szpitala zostało poddanych kwarantannie po tym, jak u jednej z pacjentek Oddziału Chorób Wewnętrznych pojawiło się podejrzenie zakażenia koronawirusem. Trafiła ona do placówki 25 marca w ciężkim stanie, a teraz pojawiły się u niej objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem. Kobietę przewieziono do szpitala zakaźnego w Bolesławcu. Głogowski szpital czeka na wyniki testów kobiety. Nie są one potwierdzone, ale decyzję o kwarantannie podjęto profilaktycznie. Wśród odesłanego do domów personelu jest dwóch lekarzy.