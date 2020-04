Głogów: Wspiął się na most i groził, że skoczy. Po akcji trafił na izbę wytrzeźwień. ZDJĘCIA, FILM

Akcja rozpoczęła się po godz. 21, kiedy to 31-letni głogowianin wspiął się na przęsło Mostu Tolerancji. Na miejsce wysłano służby ratunkowe które rozpoczęły negocjacje z desperatem. Zablokowano również ruch samochodowy na tym, jedyny w okolicy, moście na Odrze.

31-latek krzyczał, że skoczy, bo nie zależ mu na życiu. Wspiął się jeszcze wyżej i zaczął chodzić po szczycie przeprawy. Po blisko dwóch godzinach rozmów, zgodził się na to, żeby na strażackim wyciągniku podjechał do niego strażak i policjant. Po chwili, przekonali go, by zjechał na dół razem z nimi.

Głogowianina przewieziono na komendę policji.

– Okazało się, że był nietrzeźwy, trafił więc do izby wytrzeźwień. Gdy dojdzie do siebie podejmowane będą dalsze decyzje dotyczącego 31-latka – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP Głogów.

Mężczyzna przejdzie badania lekarskie i możliwe, że trafi na obserwację do szpitala psychiatrycznego.