Głogów: Wraca normalny rozkład jazdy autobusów. Ale będzie kilka zmian

Uczniowie powoli przygotowują się do końca ferii. Już 27 lutego wrócą do szkół, a tego samego dnia w Głogowie wróci zwyczajny rozkład jazdy autobusów miejskich. Będą one kursować tak jak w rozwieszonym na przystankach rozkładzie obowiązującym w dni robocze i szkolne.

To dobre informacje zwłaszcza dla osób, które do szkół już nie chodzą. W sieci widać było trochę komentarzy osób niezbyt zadowolonych ze zmian w okresie wolnym od nauki.