Głogów: W zakładzie karnym powstaje fabryka mebli. Więźniowie będą produkować towar wyłącznie dla Niemców.

Roboty rozpoczęły się w październiku i widać już ich zaawansowany etap. Przy ulicy Lipowej budowana jest hala o powierzchni 2100 mkw. wraz biurowym budynkiem.

Stawiana jest z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w związku z rządowym programem Praca dla więźniów”.

Dzierżawcą hali będzie fabryka mebli tapicerowanych Nova Polska ze Środy Wielkopolskiej produkująca meble tylko rynek niemiecki.

- Zatrudnienie w nowej hali znajdzie stu skazanych, którzy będą pracować na dwie zmiany – mówi dyrektor głogowskiego zakładu ppłk. Andrzej Zalewski. – Znajdą się pod opieką około 20 majstrów przeszkolonych wcześniej w fabryce w Środzie Wielkopolskiej na kilku wydziałach.

Budowa zakładu pracy dla więźniów ma się zakończyć w sierpniu tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to produkcja mebli rozpocznie się we wrześniu.

Hala produkcyjna, która stanie na działkach należących do ZK, zostanie włączona w teren zakładu. Będzie więc ogrodzona i zabezpieczona tak, jak pozostała część obiektu. Osadzeni będą przechodzić na teren fabryki specjalną śluzą.