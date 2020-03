Głogów: W windach wciąż tłoczno. Spółdzielnia apeluje o rozsądek

Wielu mieszkańców Głogowa stosuje się do wprowadzonych w kraju ograniczeń dotyczących przemieszczania się. Niektórzy zapominają jednak o nich w podstawowych sytuacjach. Takich jak, na przykład, korzystanie z windy.

– Mieszkam w wieżowcu na osiedlu Kopernika, na 7. piętrze. Mam 86 lat, więc ze schodów nie mam jak korzystać idąc po zakupy. Zostaje mi więc winda. Ale już kilka razy trafiło mi się tak, że otwierają się drzwi, a tam duża grupa ludzi. I to nawet z dziećmi. No i czekam, bo przecież strach wchodzić – opowiada nam pan Roman (nazwisko do wiadomości redakcji).