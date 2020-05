Głogów: W tym roku nie będzie wakacyjnej pracy dla młodych. SM Nadodrze podjęło decyzję

Przez ostatnie lata w ramach programu zatrudnianych było około 100 osób w wieku 16-20 lat. Obecnie młodzież nie uczęszcza do szkół, powinna też w znaczny sposób ograniczać kontakty społeczne. Ciągle obowiązuje zakaz zgromadzeń, a także nakaz zachowania dwumetrowej odległości między osobami. Trudno ocenić, jak długo będą obowiązywać te obostrzenia, tym bardziej, że wciąż pojawiają się nowe informacje o osobach zakażonych koronawirusem lub przebywających na kwarantannie.

Dochodzi do tego zreorganizowany rok szkolny i akademicki. Na czerwiec zaplanowane są egzaminy maturalne i zawodowe, być może ruszą sesje egzaminacyjne na uczelniach.

- W tych warunkach niemożliwe jest przeprowadzenie rekrutacji do kolejnej edycji „Wakacyjnej Pracy dla Młodych”, przeszkolenie uczestników z zakresu BHP oraz zlecenie im prac porządkowych bez narażania młodzieży, pracowników Spółdzielni i mieszkańców naszych osiedli - informuje Mateusz Kowalski, starszy specjalista ds. informacji społecznej SM Nadodrze. - Mamy nadzieję wrócić do realizacji programu w przyszłym roku, wiedząc, jak dużym cieszy się on zainteresowaniem.