Głogów: W tym pokoju uczniowie mogą się zrelaksować, ale również wyładować emocje

Pomalowane w wyciszające barwy pomieszczenie, w którym rozbrzmiewa muzyka relaksacyjna, przypadło do gustu uczniom SP 11. Choć działa od kilku tygodni, to coraz więcej młodzieży pojawia się tam na przerwach, aby się odstresować. Pomaga to w wyciszeniu, poprawieniu koncentracji podczas zajęć w klasach.

– Są tu dla nich koce, materace i poduszki, ale przede wszystkim słuchają muzyki relaksacyjnej lub korzystają z profesjonalnej sesji relaksacyjnej. Uczniowie mogą się położyć i wyciszyć. W sytuacjach trudnych mogą wyładować emocje, służą temu materace i poduszki – mówi mówi Irena Królak-Borowiecka, szkolny psycholog.

Jest to pomieszczenie dla każdego ucznia ! Nie tylko dla młodzieży sprawiającej problemy. Z rozmów w tym pokoju korzystają również rodzice przychodzący do szkoły, którzy pokój obejrzeli i zaakceptowali. Dzieci nazwały pokój „Wydrzykowo", ponieważ można tu wykrzyczeć swoje emocje i nikomu to nie przeszkadza.