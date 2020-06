Głogów: W parafii pw. św. Mikołaja trzydzieścioro dzieci przyjęło pierwszą komunię świętą. Dużo zdjęć z trzech uroczystości

Trzydzieścioro dzieci z parafii pw. św. Mikołaja po raz pierwszy przyjęło komunię świętą. Sakrament został udzielony na trzech mszach świętych, ponieważ dzieci podzielono na trzy grupy.

Zarówno dla samych uczestników uroczystości, jak i ich rodziców i bliskich było to wzruszające wydarzenie.

W parafii pw. św. Mikołaja, na przyjęcie pierwszej komunii świętej czeka jeszcze 130 dzieci. Jeśli nic się nie zmieni, to jedna, wspólna uroczystość zostanie zorganizowana we wrześniu tego roku.