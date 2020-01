Głogów: W ciągu godziny zatrzymano trzech mężczyzn z narkotykami

W poniedziałek, 20 stycznia policjanci pełniący służbę na terenie powiatu głogowskiego zatrzymali kolejne osoby z narkotykami. Jedno popołudnie przyniosło zatrzymanie trzech osób, które posiadały lub były pod wpływem narkotyków.

Około godziny 15 policjanci zatrzymali 22 – letniego mieszkańca powiatu żagańskiego, który prowadził samochód pomimo braku uprawnień do kierowania. Policjanci ujawnili przy nim oraz w samochodzie amfetaminę w ilości blisko 280 porcji tego narkotyku. Podejrzanemu grożą zarzuty posiadania oraz udzielania narkotyków innej osobie. Kara w takim przypadku to nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Godzinę później inny patrol zatrzymał do kontroli pojazd, którego 33 - letni kierowca miał przy sobie 4 porcje amfetaminy. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań. W samochodzie był również poszukiwany przez sąd 24 – letni głogowianin.

Niemal w tym samym czasie kolejny patrol zatrzymał 19 - latka, który w trakcie legitymowania odepchnął policjanta i usiłował uciec. Został szybko zatrzymany i obezwładniony. Okazało się, że jest pod wpływem narkotyków co wykazało badanie testerem. 19 – latkowi grożą zarzuty wywierania wpływu na policjanta w celu odstąpienia od czynności służbowych. Czyn jest zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.