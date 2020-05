Głogów: Uważajcie na drogach. Dziś sporo drobnych stłuczek i kolizji

Po godz. 13 na drogach powiatu głogowskiego doszło do trzech kolizji drogowych. Na szczęście były niegroźne, jednak to niebezpieczna tendencja. Policja apeluje o ostrożność podczas jazdy, aby nie doszło do poważniejszych zdarzeń.

W Kotli przy ul. Głogowskiej niegroźnie zderzył się samochód osobowy i motocykl. Do drugiej, niegroźnej kolizji, również osobówki i jednośladu, doszło w Żukowicach.

Z kolei na ul. Legnickiej na drodze spotkały się dwa auta osobowe. Na szczęście także tutaj obyło się bez większych obrażeń.

My również zalecamy ostrożność na drogach. Uważajcie też na niewielkie utrudnienia w wymienionych miejscach.