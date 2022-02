Głogów! Uwaga na dziury na ulicach. Niektóre z nich mogą narobić kłopotów!

Kierowcy muszą uważać na dziury w jezdniach. Zwłaszcza o tej porze roku. Problem ten dotyczy niemal wszystkich ulic w mieście i w powiecie. Na ulicy Obrońców Pokoju oznaczono zapadniętą studzienkę kanalizacyjną. To ciąg DK 12 i zarządca ma ją naprawić do weekendu.

Trzeba też zwolnić na moście nad starym korytem Odry, zwłaszcza na pasie przy wjeździe z Serbów do Głogowa. Tam przy krawędzi jezdni są dwie spore dziury. To także DK 12.

Jak zapewnia Dariusz Zajączkowski, kierownik głogowskiego rejonu GDDKiA O/ Wrocław, firma, która wygrała przetarg (PBD Głogów) na częściowe naprawy dróg, ma ręce pełne roboty.

- Prace trwają i tam, gdzie trzeba dziury są naprawiane – zapewnia.

Kilka dni temu uporano się z niebezpieczną dziurą na DK 12 za Nielubią. Była na tyle głęboka i rozległa, że nocą, do czasu jej załatania była pilnowana przez zarządcę drogi.