Głogów: Utrudnienia na moście. Ruch odbywa się wahadłowo, bo robotnicy kładą tam nowy asfalt. ZDJĘCIA

Mniejszy most, między Głogowem a Serbami, będzie miał m.in. nową warstwę asfaltu. Właśnie ruszyły tam prace. W ten weekend należy więc spodziewać się sporych utrudnień, ponieważ ruch puszczany jest wahadłowo.

Prace zgrane zostały z czasem zmniejszonego ruchu na drogach. Zakaz wychodzenia z domów znacznie zmniejszył również ilość samochodów. Między miejscowościami jeżdżą obecnie głównie osoby zmierzające do pracy. Powinny więc one wziąć pod uwagę możliwość opóźnień przy wjeździe do Głogowa przez most.

Most leży w ciągu Drogi Krajowej nr 12.