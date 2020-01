Głogów: Ulicami miasta przejdzie Orszak Trzech Króli

Wierni głogowskich parafii, o godz. 13.45 spotkają się na Placu Tysiąclecia, skąd w orszaku przejdą aleją Wolności na Rynek, gdzie odbędzie się dalsza część programu (jasełka, hołd Trzech Króli, śpiewanie kolęd). Duchowni zachęcają dzieci, młodzież i dorosłych do przebrania się za wybraną postać z jasełek. Warto też zabrać ze sobą korony i chorągiewki.

W Orszaku Trzech Króli pójdą też mieszkańcy Gaworzyc. O godz. 12.30 odprawiona będzie msza święta a o 13.15, orszak przejdzie ulicami: Główną, Okrężną i Dworcową do pałacu, gdzie odbędzie się wspólne świętowanie przy kawie i cieście.

Objawienie Pańskie, Epifania (gr. objawienie, ukazanie się) jest jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt, jest nawet starsze niż święto Bożego Narodzenia.

W tradycji polskiej, ale nie tylko, nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli. Jest to święto nakazane, co w kościele rzymskokatolickim oznacza, że wierni zobowiązani są od uczestnictwa we Mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.