Głogów: Uczeń podstawówki uderzył w twarz nauczycielkę

Nietypowe zdarzenie miało miejsce w szkole podstawowe na osiedlu Piastów Śląskich. Do ataku na nauczycielkę doszło na czwartej godzinie lekcyjnej.

- Tuż po napaści na nauczycielkę, uczeń nadal był bardzo wzburzony. Innemu nauczycielowi, który był w pobliżu, udało się uspokoić chłopca i spowodować, by nie zrobił krzywdy sobie i innym – wyjaśnia dyrektor SP Ernest Kłósek. - Wezwałem policję i pogotowie, które po kwadransie przyjechały do szkoły i podjęły swoje czynności. Zapewniam, że nasza szkoła jest bezpieczna i ten incydent całkowicie nas zaskoczył. Nie potrafię jeszcze powiedzieć, czy zachowanie tego ucznia to efekt zdalnego nauczania, czy czegoś innego. Sytuacja jest badana.