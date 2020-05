Głogów: Trwa rekrutacja do Szkoły Muzycznej im. Franciszka Liszta

Do wyboru kandydata szkoła oferuje następujące specjalności kształcenia: akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, saksofon, skrzypce, trąbka, wiolonczela.

– Oprócz gry na instrumencie, uczniowie szkoły realizują przedmioty pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności muzyczne, takie jak kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zajęcia z akompaniatorem, zespół instrumentalny, chór. Daje to naszym uczniom wszechstronne i profesjonalne wykształcenie muzyczne – mówi Agnieszka Berest, dyrektor szkoły.

Nauka w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka Liszta trwa od 4 do 6 lat, w zależności od wieku, w jakim dziecko rozpoczęło naukę. Warto zaznaczyć, że szkoła jest placówką państwową, co oznacza, że nauka tam jest bezpłatna. Znacząca część uczniów korzysta z instrumentów udostępnionych przez szkołę do domu.