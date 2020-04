Głogów: Tak wyglądają już wnętrza budowanego Przedszkola Publicznego nr 7

Nowy budynek PP 7 powstaje na działce przyległej do obecnej starej placówki. Nowe przedszkole ma mieć powierzchnię 2400 mkw. i pomieści ok. 140 dzieci. Będzie to przedszkole integracyjne.

Obecny budynek PP7 to drewniana konstrukcja z 976 roku, która nie spełnia wszystkich standardów, jakich wymaga się od budynków przedszkolnych. Obiekt miał być tymczasowy, a ma już ponad 40 lat. Przeprowadzka planowana jest pod koniec przyszłego tego roku. Stare przedszkole będzie wyburzone, a na jego miejscu powstanie plac zabaw, parking i droga dojazdowa.

Koszt inwestycji to niecałe 14 mln zł. Budowa jest finansowana w całości z budżetu miasta. Budowę prowadzi głogowska firma „Sobota".