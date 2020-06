Głogów: Tak wygląda zielony teren zamknięty za murem sądu rejonowego. ZDJĘCIA

Ponad 80-arowa działka przylega do sądu od północy. Przed wojną stał na niej budynek aresztu. Obecnie to zielony, zadbany teren, na którym rosną m.in. dorodne okazy drzew i krzewów.

Sam sąd wybudowano w latach 1908-1911 według projektu zielonogórskiego architekta Emila Friede. Od początku z przeznaczeniem na sąd. Obiekt oparty jest na sześciu filarach. Wcześniej funkcjonował w nim Sąd Pierwszej Instancji (odpowiednik Sądu Grodzkiego).

W 1945 roku podczas oblężenia Głogowa, sąd został zniszczony, a jego funkcję przejęła placówka z Nowej Soli.

W latach 1953-54 budynek przy ul. Kutrzeby był zakładem poprawczym dla chłopców. W latach 70-tych część budynku przystosowano dla potrzeb prokuratury, która w 2005 roku przeniosła się do swojej siedziby przy ul. Sienkiewicza.