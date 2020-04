Głogów: Tak wygląda teraz bunkier w parku przy Wałach Chrobrego. ZDJĘCIA

W ramach prac wykonawca, czyli firma Alta z Wrocławia, oczyścił elewację, naprawił uszkodzone narożniki, uzupełnił ubytki cegieł muru oporowego. Został też odtworzony gzyms arkadowy ściany wschodniej i północnej budynku oraz uzupełniony kamienny gzyms wieńczący budynek.

Bunkier został wzmocniony i odtworzono również dwa otwory strzelnicze ściany frontowej.

Zanim przystąpiono do prac, ścięto drzewa porastające dach i wyczyszczono go z ziemi. Niestety, w wyniku odkrywki darni ujawniono kolejne rzeczy wymagające zabezpieczenia. Trzeba było wykonać tzw. zszycia budynku, gdyż gzyms arkadowy w całości popękał. Wykonawca, firma Alta, scaliła go i od góry odpowiednio zaizolowała.

Uzupełniono i zakonserwowano także dach schronu. Zarówno ze środka budynku, jak i z kanałów otaczających schron trzeba było usunąć tony ziemi. Podczas prac znaleziono łuski od pocisków i spłonki, a z większych przygód to znalezienie pocisku artyleryjskiego, który utkwił w konarze drzewa. Wówczas interweniowali saperzy.

Przypomnijmy, żebBlockhaus został objęty wpisem do rejestru zabytków w sierpniu 2002 roku. Dzięki ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, została wydana decyzja na wykonanie robót zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich Koszt inwestycji to 235 922,00 zł.