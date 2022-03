Głogów szykuje się na przyjęcie dużej grupy wojennych uchodźców. Brakuje łóżek polowych, kołder, pościeli

Miasto zakupi niezbędne wyposażenie, ale każda pomoc jest teraz potrzebna. Co jest potrzebne do wyposażenia miejsc zakwaterowania zbiorowego?

łóżka polowe

materace (na łóżko, dmuchane, karimaty)

kołdry i poduszki (nowe)

pościel (nowa albo w bardzo dobrym stanie)

koce

śpiwory

artykuły higieniczne (proszki do prania, chusteczki nawilżane, pampersy itd.)

środki opatrunkowe, maści, środki przeciwbólowe, syropy dla dzieci

Dary prosimy przekazywać do jednego z dwóch magazynów:

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:00. W soboty: od 15:00 do 18:00. W niedziele NIECZYNNY.

Miejski Ośrodek Kultury, codziennie w godzinach od 12:00 do 18:00. Sobota: 10:00 – 14:00. Niedziela: NIECZYNNY