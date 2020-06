Głogów: Szpital otworzył po przebudowie Centrum Diagnostyki Obrazowej. Robi wrażenie

Jak przypomniał wiceprezes szpitala Marek Bestrzyński, inwestycja jest częścią programu Nowoczesny Szpital. - Dzięki inwestycjom i modernizacjom podnosimy jakość świadczonych usług – dodał wiceprezes. - Dumą napawa nas to, że wymieniliśmy mocno zużyty sprzęt na ten najbardziej nowoczesny. W nowych, jasnych pomieszczeniach stanął m.in. nowoczesny aparat do wykonywania zdjęć RTG. Niskoemisyjny aparat cyfrowy marki Siemens Ysio Max z pełną automatyką kosztował wraz z osprzętem blisko 1,4 mln zł. W ramach całego przedsięwzięcia szpital wdroży też nowe oprogramowanie, które umożliwi bezpieczne przechowywanie wykonanych zdjęć przez wiele lat, nie tylko z aparatów RTG, ale również tomograficznych i z innych urządzeń medycznych. Koszt części informatycznej projektu to około 450 tysięcy złotych.

Szpital ma też mowy mammograf przeznaczony do wykonywania badań przesiewowych oraz pogłębionej diagnostyki onkologicznej. Na Dolnym Śląsku drugie takie urządzenie posiada jedynie Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu.

Co ważne, pacjenci nie muszą już czekać na badanie na wąskim korytarzu, bo mają do dyspozycji poczekalnię z toaletą.

Większość środków na inwestycję to kredyt z banku Gospodarstwa Krajowego i środki własne medycznej placówki. Szpital wsparła też Fundacja KGHM Polska Miedź, która przekazała darowiznę w kwocie 1,5 mln zł.

Głównym wykonawcą jest firma Siemens Healthcare, która dostarcza nowoczesny sprzęt.