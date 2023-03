Głogów: Szkoły i przedszkola dostaną tysiące na zakupy książek

Kolejna odsłona Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyniosła kilkadziesiąt tysięcy złotych dla niektórych szkół i przedszkoli z Głogowa. Otrzymają one pieniądze na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia dla szkolnych bibliotek.

W tym rozdaniu pieniądze otrzymają:

Przedszkole Publiczne nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie – 3000,00 zł,

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 13 w Głogowie – 2 500,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie – 12 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie – 12 000,00 zł,

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie – 12 000,00 zł.

W sumie wartość projektu wynosi 51 875,00 zł, z czego aż 41 500,00 zł to pieniądze pochodzące z dofinansowania, a reszta to środki własne miasta. Książki trafią do szkół i przedszkoli jeszcze w tym roku.