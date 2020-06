Głogów: Starosta i zarząd powiatu z absolutorium. Radni klubu PiS skrytykowali starostę

Ale na sesji nie obyło się bez ostrych słów krytyki w sprawie zarządzania finansami powiat jak i samego starosty. Szczególnie ostre słowa wypowiadał Andrzej Radomski z klubu PiS, który wręcz pytał radnych z koalicji rządzącej, czy nie jest im wstyd za taki zarząd, zarzucając m.in. rozbieżności między planem, a ostatecznym wykonaniem budżetu. - Po co mamy jakieś śmieszne budżety, skoro zarząd i tak go ignoruje przez cały rok? - pytał. - Starosta woli robić rzeźbę i pompki na siłce w godzinach pracy niż zająć się przyzwoicie pracą – dodał.

PiS przypomniał też, że w ubiegłym roku powiat przeznaczył na szpital jedynie 150 tys. zł.

- Radni klubu PiS nie widzą możliwości, by głosować za absolutorium dla zarządu, a zwłaszcza staroście staroście za rok 2020, niewiele ma osiągnięć…. poza tym, że jest, bo być musi – mówił radny Mirosław Strzęciwilk zarzucając staroście m.in. brak chęci do współpracy, brak odpowiedzi na składane interpelacje. - Mamy za to wściekłe ataki starosty na naszych radnych.

Jarosław Dudkowiak podziękował radnym za głosowanie. - Dziękuję w imieniu zarządu, pracowników i jednostek podległych – powiedział starosta Jarosław Dudkowiak. - Każdy rok jest trudny, ale radzimy sobie. A wystąpienia radnych opozycji mnie nie obrażają, ani, mam nadzieję, także członków zarządu. Ale nie pozwolę, by byli obrażani pracownicy szkół, czy jednostek podległych – odniósł się do wypowiedzi radnych PiS.