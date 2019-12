Głogów: Stanął w jej obronie, a ona dźgnęła go kuchennym nożem. Jest akt oskarżenia

Nawet do 5 lat więzienia grozi 33-letniej kobiecie, która za pomocą noża kuchennego miała zaatakować znajomego.

Joanna R. od dłuższego czasu, wraz ze swoim mężem, była osobą bezdomną. Pomieszkiwali na terenie pustostanu po byłej restauracji Neptun. 1 kwietnia tego roku, wraz z mężem kobieta wróciła do budynku, przynosząc ze sobą piwo i wódkę. Alkohol zaczęli spożywać razem z dwoma pomieszkującymi tam bezdomnymi. W pewnym momencie doszło tam do kłótni między mężem kobiety, a jednym z mężczyzn. Powodem sprzeczki miało być złe traktowanie Joanny R. przez jej męża. W pewnym momencie kobieta sama włączyła się do kłótni. Gdy sprzeczający się z jej mężem mężczyzna przewrócił się, kobieta skoczyła na niego i ugodziła go w klatkę piersiową nożem kuchennym. Gdy zobaczyła krew, wybiegła z budynku i poprosiła napotkaną osobę o wezwanie pomocy. Gdy mężczyzna był zabierany przez karetkę, kobieta miała wykrzykiwać w jego stronę groźby.