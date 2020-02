Głogów: Sprzedawał podróbki ubrań i kosmetyków na targowisku

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą ujawnili 269 sztuk podrobionych kosmetyków oraz odzieży, które znajdowały się na stoisku prowadzonym przez 36-latka.

– Zatrzymany przez policjantów na targowisku miejskim w Głogowie 36 – letni mężczyzna to mieszkaniec Oleśnicy. Oferował do sprzedaży odzież i kosmetyki opatrzone podrobionymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi. Ich stosunkowo niska cena oraz słaba jakość wskazywała na to, że są to tak zwane. podróbki oryginalnych i markowych wyrobów – mówi podinspektor Bogdan Kaleta z KPP Głogów.