Głogów: Śmierć w kwarantannie. Prokuratura jednak nie wyjaśni czy to przez koronawirusa

Minął ponad tydzień od zagadkowej śmierci 45-letniego mieszkańca Głogowa, który zmarł w sobotę, 21 marca. Mężczyzna przebywał w kwarantannie związanej z epidemią koronawirusa. Czekał na przeprowadzenie badań pod kątem zakażenia, które zlecono dzień przed jego śmiercią. Jednakże to ostatecznie nie nastąpiło. Ciało mężczyzny w zamkniętym mieszkaniu znaleźli policjanci, którzy kontrolowali przebieg kwarantanny.

Śmierć w wyniku choroby? Prokurator nie ma za zadanie ustalać jakiej

Jego ciało było zabezpieczone przez prokuraturę. Jak informowała nas w ubiegłym tygodniu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy, śledczy polecili sanepidowi pobranie próbek na obecność wirusa. To jednak nie nastąpiło, bo... sanepid zajmuje się tylko osobami żyjącymi i nie przeprowadził zaleconego badania. Ostatecznie prokuratura nie zdecydowała się na przeprowadzenie sekcji zwłok 45-latka. Dokonano jedynie oględzin ciała przez biegłego. W ich trakcie specjalista stwierdził, że do zgonu doszło nagle z przyczyn chorobowych. A ponieważ nie doszło do przestępstwa, prokuratura nie będzie wyjaśniać dokładniejszej przyczyny zgonu.