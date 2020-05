Głogów: SM Nadodrze zapowiada, że ze względu na suszę osiedlowe trawniki będą rzadziej koszone

Pierwsze koszenie trawników jest kluczowe. Zwykle przypada na przełom kwietnia i maja. Termin ten wyznacza wzmożona dynamika wzrostu traw, która jest zależna od temperatury otoczenia (powietrza i gruntu) jak również od kondycji trawników po zimowaniu. Terminy kolejnych zabiegów koszenia będą zależały od przebiegu warunków pogodowych. Zwykle SM Nadodrze wykonuje je nawet 5 razy w sezonie. W tym roku, ze względu na prognozowaną suszę, być może na wielu osiedlach będą wykaszane tylko 3 razy.

Globalna susza wywołana zmianami klimatycznymi zmusza do refleksji, co można zmienić i jakie podjąć działania o charakterze proekologicznym, aby skutki tych zmian były dla nas mniej dotkliwe. Jak czytamy w informacji głogowskiej spółdzielni, jednym z pomysłów jest to, aby rzadziej wykaszać trawniki, ponieważ chronią glebę przed wysuszeniem, zwłaszcza podczas letnich upałów. Jako bujna ruń może korzystnie wpłynąć na retencję wód opadowych oraz efektywniej eliminować tzw. miejskie wyspy ciepła.

SM Nadodrze przygotowała też kilka rad i wyjaśnień dotyczących koszenia trawników.

Oto one: