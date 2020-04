Głogów: SM Nadodrze wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców. Wśród nich obniżki czynszów - ale nie dla każdego

Trzecim udogodnieniem, na które najbardziej liczą najemcy i dzierżawcy to zmniejszenie miesięcznej stawki czynszu najmu i dzierżawy począwszy od kwietnia 2020 do momentu ustania przyczyny warunkującej wprowadzenie ograniczeń działalności gospodarczej.

Kto może na to liczyć? Obniżka ma zastosowanie w stosunku do podmiotów prowadzących takiego rodzaju działalność, która na skutek Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 została zawieszona lub wyraźnie ograniczona. To rozwiązanie sprawi, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do ponoszenia przede wszystkim kosztów niezależnych od Spółdzielni: eksploatacji, mediów i podatków.

- Aktualne stawki zostały ujęte w fakturach VAT dotyczących miesiąca kwietnia. Faktury wraz z informacją o wszystkich ułatwieniach już są wysyłane do najemców- dodaje Mateusz Kowalski.

Do tej pory wnioski o pomoc złożyło już 40 procent najemców.