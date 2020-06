Głogów: SM Nadodrze rozpoczęło odczyt podzielników ciepła. To był jeden z najdłuższych sezonów grzewczych

Odczytów będą dokonywać pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Inwestor” w Głogowie. Będą też, zgodnie z wcześniej przyjętym planem, realizować wymianę głowic termostatycznych w zasobach SM „Nadodrze”. Ogłoszenia z podanym terminem tych prac są wywieszane na klatkach schodowych.

W związku z pandemią, spółdzielnia prosi, by przed wizytą pracownika odczytującego pobór ciepła, zachować warunki bezpieczeństwa. Chodzi o przewietrzenie mieszkania przed wizytą pracownika odczytującego, posiadanie własnego długopisu do podpisania protokołu, zachowanie odpowiedniego dystansu od pracowników lub jeśli to możliwe przebywanie w innym pomieszczeniu podczas czynności wykonywanych przez pracowników odczytujących.

Pracownicy wykonujący odczyty będą bezwzględnie zabezpieczeni w środki ochrony osobistej – maseczki, rękawice, płyn dezynfekujący.

Zgodnie z funkcjonującymi w spółdzielni terminami, mieszkańcy otrzymają indywidualne rozliczenia do końca

września. Lokatorzy budynków docieplonych w ramach programu unijnego otrzymają w tym roku do porównania rozliczenie w dwóch wariantach – dotychczasowego i na podstawie odczytów z podzielników. W późniejszym terminie zdecydują, który wariant będzie obowiązującym w kolejnym sezonie.

Sezon grzewczy w SM Nadodrze zakończył się w drugiej połowie maja. I choć zima była dość łagodna, to sam sezon był jednym z najdłuższych w ostatnich latach. Trwał blisko 240 dni.

W tum roku mieszkańcy mogą się spodziewać wyższych rachunków, choćby dlatego, że w sezonie aż cztery razy rosła cena za dostarczane ciepło.