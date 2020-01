Głogów: Śliczna Nadia to pierwsze dziecko urodzone w Nowym Roku w naszym szpitalu

Pierwsze dziecko państwa Czekajło urodziło się nieco po terminie. - Według planu miała się pojawić na świecie 26 grudnia, ale prosiłam, żeby poczekała do stycznia i posłuchała – śmieje się młoda mama.

Choć pani Marcelina trafiła do szpitala 29 grudnia, akcja porodowa rozpoczęła się w sylwestrową noc. O północy, przy huku petard i fajerwerków, głogowianka została przewieziona na porodówkę.

- Dojechałem do szpitala, jak najszybciej mogłem – mówi młody tata, który miał być przy narodzinach córeczki, ale ze względu na cesarskie cięcie, ominęło go to wydarzenie.

Szczęśliwa rodzina na Nowy Rok życzy sobie zdrowia, przede wszystkim dla córeczki Nadii.

W 2019 roku w głogowskim szpitalu urodziło się w sumie 811 dzieci. W pierwszych dwóch dniach nowego roku - już siedmioro.