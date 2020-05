Głogów: Sklepowy złodziej-recydywista wpadł w ręce policji

Zatrzymany przez policjantów Wydziału Kryminalnego 29-latek to osoba bardzo dobrze znana policji. Był już wielokrotnie zatrzymywany i karany za kradzieże. Nic go to jednak nie nauczyło i ponownie dopuścił się przestępstwa.

– Głogowianin usłyszał w sumie sześć zarzutów kradzieży, których dopuścił się w ciągu dwóch miesięcy na terenie Głogowa. Łącznie ukradł towary o wartości 3 500 złotych. Kradł głównie alkohol, artykuły chemiczne i kosmetyki. W jednym ze sklepów ukradł kilkadziesiąt opakowań pralin – mówi podinspektor Bogdan Kaleta z KPP Głogów.

Podejrzanemu grozi kara nawet do 7 i pół roku pozbawienia wolności.