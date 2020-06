Głogów: Schetyna, Borys i Jaros namawiali do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Zobaczcie zdjęcia z wiecu

Na kilkadziesiąt godzin przed ciszą wyborczą do Głogowa przyjechali posłowie Koalicji Obywatelskiej, by zachęcić mieszkańców do pójścia do niedzielnych wyborów i zagłosowania na Rafała Trzaskowskiego.

Krótkie spotkanie zorganizowano przy Pomniku Dzieci Głogowskich. Do głosowania namawiali posłowie Grzegorz Schetyna, Michał Jaros i Piotr Borys oraz lokalni samorządowcy i działacze KO.

- Jesteśmy dziś na całym Dolnym Śląsku dziękując za podpisy i zaangażowanie w ich zbieranie, prosić, żeby koniecznie być przy urnach wyborczych w niedzielę, 28 czerwca – powiedział Grzegorz Schetyna. - To są wybory decydujące o tym, w którą stronę Polska będzie zmierzać. Czy będzie krajem demokratycznym, z ambicjami, taki krajem, w którym wszyscy chcą mieszkać, czy też będzie zamkniętym, odwróconym od Europy, w którym dominują złe emocje, jak jest dzisiaj. Wierzymy w Rafała Trzaskowskiego i w dobry wybór -dodał. Posłuchajcie, co jeszcze powiedział: Były szef PO zachęcał, by podczas wyborów zadbać o swoje bezpieczeństwo i nie odkładać głosowania na ostatnią chwilę.

W podobnym tonie wypowiadali się pozostali uczestnicy spotkania, w tym starosta glogowski Jarosław Dudkowiak. Głogów był jednym z kilku miast, które odwiedzili dziś parlamentarzyści. Podobne spotkania zorganizowano też w Lubinie, Złotoryi i Jaworze. Wideo