Młody mężczyzna z gminy Grębocice nie jest zakażony koronawiusem. Wykluczyły go testy.

Mężczyzna trafił do szpitala w Głogowie w niedzielę, 5 kwietnia z urazem. Po badaniu Tomografem Komputerowym zdecydowano by przewieźć go do szpitala zakaźnego. Na szczęście 24-latek nie jest zakażony COVID-19.