Pacjenci przebywają w szpitalnej izolacji od środy, 25 marca. Podejrzane objawy głogowski lekarz skonsultował z oddziałem zakaźnym i zdecydował o tym, by nie wysyłać ich do innej placówki tylko ich odizolować. Pacjenci z podejrzeniem COVID-19 to 66-letni mężczyzna i 85-letnia kobieta.

Dziś szpital poinformował, że wynik testu obojga pacjentów jest ujemny.

- Konieczne jest, by test był przeprowadzony drugi raz - mówi Ewa Todorov, rzecznik szpitala.