Głogów: Ruszyła kolejna edycja Trenera Osiedlowego. Młodzież na boiskach

4 kwietnia rozpoczęła się kolejna edycja akcji Trener Osiedlowy w Głogowie. Przez kolejne miesiące młodzi głogowianie będą mogli spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. A to za sprawą kolejnej edycji akcji Trener Osiedlowy prowadzonej przez Chrobrego Głogów. Już po raz siódmy trenerzy będą spędzać czas na szkolnych boiskach w całym mieście. Co więcej, w tym roku dołączają do nich kolejni szkoleniowcy. Wśród nich pochodzenia ukraińskiego, którzy na boiska zapraszają także młodzież, która uciekła do naszego kraju przed wojną.

Trenerzy znający język ukraiński pracować będą na boiskach przy SP 2 oraz SP 10. W tych grupach mogą trenować śmiało dzieci zarówno z Ukrainy jak i Polski.