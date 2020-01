Głogowski Szpital Powiatowy przebudowuje od podstaw Centrum Diagnostyki Obrazowej. Zmieni się nie tylko układ pomieszczeń, ale też sprzęt.

Remont Centrum Diagnostyki Obrazowej trwa od grudnia. Z pracy wyłączona jest obecnie połowa skrzydła oddziału na pierwszym piętrze, w lewej części budynku głównego. Potem przebudowa przesunie się do drugiej części, która obecnie normalnie pracuje. Wszystko po to, by na czas robót szpitalna diagnostyka nie miała przestoju.Modernizacja centrum to tak naprawdę jego totalna przebudowa. Aby to miejsce stało się jak najbardziej funkcjonalne, zarówno dla pracowników jak i pacjentów, zaprojektowano nowy układ pomieszczeń. Niektóre ściany są więc burzone, a inne dostawiane. Wymieniana jest cała instalacja, od elektrycznej po wodno-kanalizacyjną, a w niektórych pomieszczeniach konieczne było wzmacnianie konstrukcji.- Celem projektu jest znaczące podniesienie poziomu usług świadczonych w ramach diagnostyki obrazowej. Stąd też nasze działania, to nie tylko zakup nowoczesnego sprzętu, ale również gruntowna przebudowa infrastruktury lokalowej i dostosowanie jej do standardów dwudziestego pierwszego wieku, podobnie jak miało to już miejsce w dotychczas modernizowanych oddziałach naszego szpitala - mówi Marek Bestrzyński, wiceprezes zarządu szpitala i dyrektor do spraw finansowych.Przebudowę wykonuje głogowska firma L&P. Paweł Młynek - dyrektor ds. technicznych w L&P twierdzi, że obecnie trwa etap odtworzeniowy. - Nowe ściany są już szpachlowane i tynkowane, a niedługo zaczniemy je malować. Przyznaję, że w wyniku wcześniejszych przeróbek wystąpiły uszkodzenia ścian, które musieliśmy też naprawić. Obecnie przygotowujemy salę rentgenowską, do której przeniesiemy obecnie pracujący aparat, a w jego miejsce przygotujemy pracownię pod zupełnie nowy. Myślę, że nastąpi to na przełomie lutego i marca - wyjaśnia Paweł MłynekW przebudowanych pracowniach, zamiast starego, analogowego aparatu do wykonywania zdjęć RTG stanie nowoczesny, niskoemisyjny aparat cyfrowy marki Siemens Ysio Max z pełną automatyką. Jego koszt wraz z osprzętem to blisko 1,4 mln zł. - W ramach całego przedsięwzięcia szpital wdroży też nowe oprogramowanie, które umożliwi bezpieczne przechowywanie wykonanych zdjęć przez wiele lat, nie tylko z aparatów RTG, ale również tomograficznych i z innych urządzeń medycznych - dodaje wiceprezes Marek Bestrzyński. - Koszt części informatycznej projektu, niewidocznej dla pacjentów, ale jakże potrzebnej, to około 450 tysięcy złotych.W sumie przebudowa Centrum Diagnostyki Obrazowej, łącznie z wyposażeniem, pochłonie ok. 3,4 mln zł, z czego prace budowlane ok. 1,5 mln zł. Większość kwoty to kredyt z banku Gospodarstwa Krajowego. Jest też wsparcie w kwocie 550 tys. zł (na zakup aparatu RTG) z Fundacji KGHM Polska Miedz. Resztę mają pokryć środki własne szpitala.Głównym wykonawcą jest firma Siemens Healthcare, która dostarcza nowoczesny sprzęt. Planowane oddanie zmodernizowanego CDO to przełom kwietnia i maja tego roku.