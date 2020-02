Głogów: Restauracja Fiszka na marinie szykuje się do otwarcia. Kiedy znowu przyjmie gości?

W lokalu trwają ostatnie prace przed ponownym otwarciem. Dobudowany, przeszklony ogród zimowy, który postawiła głogowska firma Stolar Wiktor Pawlak, jest właśnie meblowany, a kuchnia szykuje nowe menu. Zjadą się w nim między innymi krewetki w prosecco.

Dzięki rozbudowie lokalu, Fiszka zyskała dodatkowe, przeszklone, klimatyczne miejsce do przyjmowania gości o powierzchni 120 mkw.

– Ugościmy w nim około 50 osób – mówi Mateusz Krężel, współwłaściciel firmy MB Krężel s.c. Mateusz i Bartłomiej Krężel. – W sezonie wysokim będzie u nas w sumie 400 miejsc, razem z restauracją, zadaszonymi lożami i leżakami dla gości. Planujemy też więcej imprez, w w tym koncertów.

Fiszka ma być czynna siedem dni w tygodniu.

Przypomnijmy, że wiosną minie dopiero rok, odkąd głogowscy restauratorzy wygrali przetarg na pięcioletnią dzierżawę lokalu nad Odrą. Obiecywali wówczas, że restauracja będzie czynna cały rok. I dotrzymali słowa. Minionego lata Fiszka była jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez głogowian. Latem, co weekend Fiszka gościła u siebie kilka tysięcy osób.

Bracia Krężel są właścicielami kilku innych lokali, w tym Fortepiano Ristorante. We wtorek, 25 lutego, lokal ten zarezerwował jeden z najbogatszych Polaków - Dariusz Miłek, twórca obuwniczej sieci CCC. Głogowska restauracja przygotowała dla niego bankiet na kilkadziesiąt osób.