Głogów: Ratusz zamyka kasy i Biuro Obsługi Klienta w Galerii Glogovia. Wpłaty należności tylko na konta

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 zgodnie z zaleceniami Związku Miast Polskich, Urząd Miejski w Głogowie wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu interesantów.

Od 13 marca od godziny 12.00 do odwołania, wprowadza czasowe ograniczenie osobistego załatwiania spraw urzędowych. Zgodnie z zaleceniami w urzędzie przyjmowani będą tylko ci interesanci, których osobista obecność jest bezwzględnie wymagana przy załatwieniu spraw urzędowych: odbiór dowodów osobistych, paszportów i korespondencji.

Od dziś, 13 marca od godziny 12 do odwołania nieczynne będą kasy urzędu miejskiego w ratuszu i przy ul. Poczdamskiej 1 Należności należy wpłacać przez Internet. Numery kont bankowych znajdują się TUTAJ

Od dziś, 13 marca od godziny 12 do odwołania zamknięte będzie Biuro Obsługi Mieszkańca w Galerii Glogovia.

–W związku z zaleceniami jakie otrzymaliśmy od Związku Miast Polskich zdecydowaliśmy się wprowadzić limity równoczesnej obecności interesantów w biurach obsługi, które nie są przygotowane do stworzenia warunków sterylnych. Robimy to w trosce o zdrowie mieszkańców, jak i naszych pracowników. Przy załatwianiu sprawy, prosimy o oczekiwanie na powietrzu, co zdaniem specjalistów zmniejsza zagrożenia zakażenia. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń – mówi sekretarz gminy miejskiej Katarzyna Brasse-Juźwiak.