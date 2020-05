Głogów: Radny Radomski apeluje do starosty, by usprawnić obsługę mieszkańców w starostwie powiatowym

Przypomnijmy, że od wczoraj, 25 maja, powiat wznowił obsługę klienta, ale odbywa się to z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Wprowadzono nową organizację poruszania się po urzędzie (wejścia i wyjścia), aby nie dopuścić do przebywania w budynku zbyt dużej liczby osób. Od wczoraj, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Pierwszego dnia częściowego otwarcia budynku starostwa dla klientów tworzyły się kolejki, a ludzie mokli w deszczu.

I w tej sprawie radny Andrzej Radomski napisał interpelację .

Oto ona:

„Uprzejmie proszę o zastosowanie się do zasad określonych w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W myśl pkt 2 tego artykułu:

„Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.”

Nigdzie w tym przepisie nie ma nakazu, by interesanci stali w długich kolejkach przed urzędem i byli obsługiwani pojedynczo, przy wejściu do urzędu.

Zatem, obecnie obsługa prowadzona jest w sposób sprzeczny z ww. przepisem.



Dlatego też, wnoszę o przedsięwzięcie takich środków, które wprost wypełniają ten przepis, czyli wprowadzenie zasady, że w jednym pomieszczeniu może przebywać jeden interesant, a wiec obsługi interesantów w pomieszczeniach urzędu.

W związku z powyższym, wnoszę o zapewnienie pracownikom urzędu, środków ochrony osobistej w postaci przyłbic i rękawiczek, a przed wejściem do każdego biura środków dezynfekujących dla interesantów i wywieszenie informacji o konieczności noszenia maseczek.

Niedopuszczalny jest aktualny sposób obsługi mieszkańców i ich traktowanie w sposób upokarzający. Mieszkańcy są zmuszani do stania w kolejce przed urzędem, na schodach, w deszczu. Takie traktowanie jest niedopuszczalne.

Dobrym przykładem są tutaj powiaty ościenne, które realizują obsługę mieszkańców w sposób zgodny z wyżej wymienionym przepisem i wpuszczają ich, pojedynczo do swoich pomieszczeń. Oczywiście z zapewnieniem środków ochrony pracowników i interesantów.

Starosto, wyjdź z siłowni i wpuść mieszkańców do Starostwa.”