Głogów: Radny PiS do prezydenta: Jeśli złamie pan prawo, ma pan pięć minut na spakowanie biurka

O obawach samorządowców w sprawie organizacji majowych wyborów mówi się od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju. Zgłaszają je także gospodarze gmin i miast w naszym regionie. Kilka dni temu obawy co do ich przeprowadzenia wyraził Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, który na Facebooku napisał:

„Całe to zamieszanie odwraca naszą uwagę od epidemii i zabiera energię tak potrzebną do walki z wirusem. A dziś powinniśmy WSZYSCY skupić się na walce o zdrowie i życie naszych mieszkańców. Polityka na bok! Namawiam WSZYSTKICH do współpracy. Dziś wykonujemy procedury zgodnie z kalendarzem wyborczym, by z czystym sumieniem poinformować Komisarza Wyborczego, że przeprowadzenie wyborów nie jest po prostu możliwe. Uważam, że ten problem będzie w wielu samorządach. Mam ogromne obawy czy będą chętni do pracy w komisjach, a pracowników do tego zmuszać nie będę. Nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa ani głosującym ani komisjom. To wystarczający powód.”