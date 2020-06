Głogów: Radny miejski z prokuratorskimi zarzutami. Grozi mu nawet 10 lat

Prokuratura Rejonowa w Głogowie wciąż prowadzi śledztwo w sprawie ujawnienia na miejskiej działce niebezpiecznych, ropopochodnych odpadów. W lutym, za zgodą Leszka D., ówczesnego kierownika osiedla Zakładu Gospodarki Komunalnej, zostały zwiezione z jednej posesji przy ulicy Krochmalnej, na drugą.

19 czerwca radny miejski usłyszał prokuratorski zarzut popełnienia czynu polegającego na tym, że 6 lutego, działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej, pełniąc funkcję kierownika ADM, przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego w ten sposób, że otworzył dostęp do nieruchomości będącej w zasobach gminy i zlecił rozładunek niebezpiecznych odpadów.

– Z opinii biegłego wynika, że są to odpady ropopochodne, niebezpieczne - informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Leszek D. dopuścił do składowania ich w taki sposób, że może to stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka lub spowodować skażenie środowiska. W ten sposób, zdaniem prokuratora, działał na szkodę interesu publicznego gminy miejskiej Głogów. Jest to przestępstwo urzędnicze połączone z przestępstwem przeciwko środowisku - dodaje.