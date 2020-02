Głogów: Radni PiS chcą odwołania Leszka Drankiewicza z funkcji przewodniczącego rady miasta

Zamieszanie wokół przewodniczącego RM to efekt jego decyzji jako kierownika osiedla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Chodzi o wydane przez niego pozwolenie na składowanie na działce należącej do ZGM przy ulicy Krochmalnej palet z beczkami zawierającymi nieustalone substancje.

Leszek Drankiewicz sam podjął decyzję, by odpady czasowo zostały składowane na tej działce z innej, również przy tej ulicy. Miało to być przysługą dla właściciela firmy, na terenie której wcześniej stały te odpady. Miały być zabrane lada dzień, ale duże auto nie miałoby jak po nie wjechać. Dlatego przedsiębiorca poprosił o pomoc radnego Drankiewicza, by ten użyczył mu do załadunku działki ZGM.

Na teren należący o miejskiej spółki beczki zostały przewiezione 6 lutego. Dzień później dyrektorka ZGM powiadomiła policję.

– Trochę tego jest, około czternastu palet – wyjaśnia Marek Rychlik, zastępca dyrektora komunalnej spółki.