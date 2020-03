Głogów: Puste kościoły, księża liczą wiernych, zamknięte lokale gastronomiczne. ZDJĘCIA

W głogowskich kościołach pusto. W kolegiacie dla wiernych wyznaczono tylko część świątyni, z wejściem od północnej strony (od plebanii). W środku, do pierwszej ławki zamontowano dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, a w przedsionku stoi jego zapas.

Z kolei przed wejściem do kościoła pw. św. Klemensa, wiernych liczy jeden z ojców redemptorystów. - Dziś nie ma wielu ludzi, do tej pory na mszach świętych nie było więcej, jak 20 osób - powiedział nam duchowny.

Niedziela, 15 marca to dla tej parafii wyjątkowy czas odpustu. Ze względu na zagrożenie koronawirusem, wizytację parafii odwołał biskup Tadeusz Lityński.

Część lokali gastronomicznych przestawiła się do nowych zasad funkcjonowania i jest przygotowana na sprzedaż dań w drzwiach lokalu.