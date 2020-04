Głogów: PUP zasypany wnioskami przedsiębiorców o mikropożyczki

Przedsiębiorcy z powiatu głogowskiego chcą skorzystać ze świadczenia w wysokości 5 tysięcy złotych. To element Tarczy Antykryzysowej, dzięki której przedsiębiorcy mogą otrzymać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Mikropożyczka, przy spełnieniu warunku prowadzeniu działalności przez trzy miesiące, jest bezzwrotna.

Sławomir Majewski, dyrektor PUP w Głogowie przyznaje, że zainteresowanie tą formą wsparcia jest ogromne.

- Tylko przez weekend do naszej skrzynki złożono sześćset takich wniosków – mówi. - W sumie jest ich już blisko 1400.

Dyrektor podkreśla, że wszyscy pracownicy PUP, czyli ponad 30 osób, zostali przesunięci tylko do tego zadnia, by umowy były jak najszybciej rozpatrywane, a pieniądze trafiły na konta przedsiębiorców.

- W niektórych wnioskach brakuje pewnych wpisów, więc musimy dodzwonić. Apeluję do przedsiębiorców, by staranne je wypełniali, nie są one trudne –