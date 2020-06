Głogów: Przy życiu trzyma ją tylko aparatura. Znalazł się mąż rowerzystki

Niestety, kobieta nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Policja przez kilka dni próbowała ustalić jej tożsamość. W tym celu publikowała zdjęcie roweru kobiety, mając nadzieję, że ktoś ze znajomych go skojarzy i pomoże w identyfikacji poszkodowanej. Pokazanie zdjęcia samej kobiety nie jest możliwe, ze względu na jej obrażenia.

– Do zdarzenia doszło w niedzielę 14 czerwca wieczorem po godzinie 19.00 na skrzyżowaniu ulic Żarkowskiej i Henryka Głogowskiego. Kierujący samochodem osobowym ford, potrącił przejeżdżającą rowerem przez przejście dla pieszych rowerzystkę. Kobieta w wieku około 45 lat, z poważnymi obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala. Nie odzyskała przytomności i nie jest znana jej tożsamość – mówi Bogdan Kaleta z KPP Głogów.

Rowerzystka została potrącona przy ul. Henryka Głogowskiego. Nieprzytomna kobieta trafiła do głogowskiego szpitala, a następnie przewieziono ją do specjalistycznej placówki w Wałbrzychu. Jej obrażenia były bardzo poważne, szczególnie głowy. W czwartek pojawiła się informacja, że u kobiety stwierdzono śmierć mózgu. W najbliższych dniach prawdopodobnie zostanie odłączona od respiratora, choć decyzja jeszcze nie zapadła.

Choć policja otrzymała kilka sygnałów dotyczących możliwej tożsamości rowerzystki, to przez pierwsze dni okazywały się one błędne. Otrzymaliśmy jednak informacje z policji, że na komendę zgłosił się mąż poszkodowanej. Potwierdził to pełniący obowiązki oficera prasowego.

W sprawie najprawdopodobniej zostanie wszczęte prokuratorskie śledztwo, które będzie miało na celu ustalenie przyczyn tragicznego wypadku.