Głogów: Przez kolejki w powiatowym wydziale komunikacji nie zdążyła zarejestrować samochodu. Teraz czeka ją finansowa kara

Pani Karolina kupiła samochód w styczniu tego roku, w Bydgoszczy. Pech chciał, że stojące przy domu auto, uszkodziła pracująca na drodze maszyna do układania kostki brukowej. Kobieta zgłosiła szkodę i musiała czekać na ubezpieczyciela, a zanim auto zostało naprawione i przeszło przegląd techniczny, minęło trochę czasu. Tymczasem trzydziestodniowy termin rejestracji mijał 27 lutego.

- Próbowałam się dostać do wydziału komunikacji przez trzy dni! – opowiada nam pani Karolina. – I za każdym razem zabrakło dla mnie numerków. Ostatniego dnia, czyli w czwartek, 27 lutego byłam pod starostwem piętnaście minut po godzinie 5 rano, ale przede mną było już 20 osób. Niestety, i wczoraj zabrakło dla mnie numeru, bo ludzie brali po kilka. Jestem załamana, nie wiem co robić.

Pani Karolina była z tą sprawą u naszelnika wydziału, ale usłyszała, że niestety, będzie musiała zapłacić karę. – Zgłosiłam się do urzędu o czasie, ale nie z mojej winy nie udało się zarejestrować samochodu. Kto mi za to zwróci? Państwo?

Kary nakłada ustawa Prawo o ruchu drogowym, którą wprowadzono od stycznia tego roku. Według nowych przepisów, finansowe kary grożą osobom, które kupiły lub sprzedały samochód i w terminie 30 dni nie zgłosiły tego do wydziału komunikacji, albo tych, którzy sprowadzili auto z terenu Unii Europejskiej i go nie zarejestrowały (również 30 dni).

Wysokość kar wynoszą od 200 do 1 tys. zł.