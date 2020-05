Głogów: Przed wejściem do ratusza mierzono radnym temperaturę. Trwa sesja rady miejskiej

Przed wejściem do ratusza wszyscy radni mieli sprawdzaną temperaturę i dezynfekowane ręce. W sesji bierze udział większość rajców, zostali jednak rozsadzeni w odpowiednich odległościach od siebie. Przez to nie mogą korzystać ze stacjonarnych maszynek do głosowania, dlatego używają tabletów zakupionych w celu prowadzenia sesji zdalnie.

Dziś podejmowane są m.in. decyzje o budżecie obywatelskim, zmianie opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień czy też zmianie projektów zagospodarowania przestrzennego w kilku miejscach Głogowa.