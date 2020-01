Głogów: Prokurator umorzył śledztwo w sprawie sprzedaży budynku przedszkola. Radni PiS złożą zażalenie

Śledztwo zostało wszczęte wiosną 2018 roku. Prowadzono je pod kątem przekroczenia uprawnień w okresie od stycznia 2017 roku do marca 2018 roku w Głogowie przez funkcjonariuszy publicznych (urzędników miejskich) poprzez nieuzasadnioną sprzedaż nieruchomości przy ul. Gwiaździstej 16 wraz z budynkiem przedszkola. Drugi wątek dotyczył nieprawidłowego przyznania dotacji na działające w nim niepubliczne przedszkole ,,Zielone Przedszkole", czym działano na szkodę interesu publicznego. Prowadzący sprawę prokurator Sebastian Kluczyński, po wnikliwym przeanalizowani dokumentów, umorzył śledztwo uznając, że w obu przypadkach funkcjonariusze publiczni działali zgodnie z prawem.

Na początku sesji doszło do wymiany zdań między radnym PiS Andrzejem Kolińskim, a przewodniczącym rady Leszkiem Drankiewiczem. Ten pierwszy zarzucił przewodniczącemu, że zbyt późno przekazał radnym postanowienie prokuratury, bo zrobił to po dwóch dniach od jego wpłynięcia. Na co Leszek Drankiewicz odparł, że zrobił wszytko zgodnie z terminami.

To jednak nie koniec batalii o sprzedaż nieruchomości przez miasto. W imieniu klubu radnych PiS, Andrzej Koliński zapowiedział, że zażalenie na decyzję prokuratora złoży ich klub.

– Rozstrzygnięcie prokuratorskie ma, naszym zdaniem, dużo wad. Prokurator pominął wiele istotnych okoliczności mogących mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie – mówił radny Andrzej Koliński. – Do najważniejszych zaliczamy brak odniesienia się do kluczowego w sprawie przepisu artykuł 50 ustawy o Samorządzie Gminnym mówiącym wprost o zachowaniu szczególnej staranności przez osoby zarządzające mieniem komunalnym. W tym zakresie prokurator nie przeprowadził postępowania dowodowego w świetle brzmienia tego przepisu oraz w stosunku do osób podejmujących decyzję o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości – mówił.

