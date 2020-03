Głogów: Prezydent zapowiada wsparcie dla przedsiębiorców. Na co mogą liczyć?

Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa nie kryje, że obecna sytuacja gospodarcza na pewno mocno odbije się też na samorządach.

- Finanse samorządów to głównie wpływy z podatków od przedsiębiorców. Zmniejszone obroty firm, to mniejsze wpływy do budżetu miasta. Nam tych środków nikt nie zrekompensuje - mówi Rafael Rokaszewicz. - Pamiętajmy, że budżety samorządów na rok 2020 są już bardzo wątłe w związku z tym, że musieliśmy zabezpieczyć finanse związane z mniejszymi wpływami z podatków i zwiększonymi kosztami funkcjonowania oświaty.