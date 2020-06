Głogów: Poziom Odry się podnosi. Na Marinie są gotowi do zdjęcia trapów z pomostu. ZDJĘCIA

Dzień wcześniej poziom Odry wynosił średnio 311 centymetrów. W ciągu doby podniósł się więc o blisko 70 cm. Pracownicy głogowskiej Mariny na bieżąco śledzą stan rzeki.

– Przy poziomie 380 centymetrów rozpoczynamy procedurę przygotowawczą do zdemontowania trapów z pomostów. Jeszcze z tym czekamy obserwując sytuację na pobliskich stacjach. W Ścinawie się ona normuje, ale trzymamy rękę na pulsie. Do Odry dotrą jeszcze wody z mniejszych rzek – mówi Józef Wilczak z głogowskiej Mariny.

Wszystko zależy od tego, jak dużo wody dotrze do nas z południa. Póki co wygląda jednak na to, że o ile nie zaczną się kolejne ulewy, to w naszym regionie dojdzie najwyżej do stanów ostrzegawczych.

Na południu Dolnego Śląska podtopiło

Ulewne deszcze, które trwały przez weekend w niemal całej Polsce, narobiły problemów na południu województwa. W powiecie kłodzkim woda wystąpiła z koryt. Doszło do licznych podtopień. Na szczęście poziom wód już tam opada i sytuacja się normuje.