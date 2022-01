Głogów: Powiatowe inwestycje z Polskiego Ładu są zagrożne? Tak twierdzą wójtowie dwóch gmin

W piśmie podpisanym przez wójtów Łukasza Horbatowskiego (Kotla) oraz Krzysztofa Wołoszyna (Żukowice) przypominają o upływającym czasie i apelują o „pilne zintensyfikowanie działań mających na celu wyłonienie wykonawców na zadania”. Chodzi konkretnie o przebudowę infrastruktury dróg powiatowych na terenie gmin Żukowice oraz Kotla wraz z budową ścieżek rowerowych oraz przebudowę wiaduktu nad linią kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej nr l020D, na które powiat otrzymał z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład" kwotę 7,6 mln zł.

„Niestety do dnia dzisiejszego stwierdzamy, że nie ogłoszono żadnego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Dodatkowo informacje medialne dotyczące elementów tego postępowania - braku wykonania dokumentacji - nie napawają optymizmem Jest to ogromna szansa dla Powiatu Głogowskiego na poprawę infrastruktury drogowej i turystycznej jakiej nie było od wielu lat i należy dołożyć wszelkich starań aby zrealizować to zadanie, a jednocześnie nie zaprzepaścić wielkiej szansy - jaką jest 95 proc. dofinansowanie do zadania – czytamy w piśmie od wójtów.